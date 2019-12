Tiziano Ferro a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Tiziano Ferro è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Da pochissimo è uscito Accetto Miracoli, album creato con la collaborazione di Timbaland. Ecco cosa ha raccontato Tiziano: "Mi sento nel posto giusto. Ho lavorato con Timbaland, gli altri dicono che è un grande produttore, per noi un papà. L'entusiasmo, la gioia, il privilegio, se non fosse diventato un disco, ma se avessimo fatto un pugno di canzoni buttate via solo per piacere, sarei stato comunque felice."

