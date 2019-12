Fred De Palma a 105 Mi Casa Live: guarda le foto più belle!

Fred De Palma è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa Live!

Il rapper ha incontrato alcuni dei suoi fan, presenti nel nostro studio, e si è esibito in alcuni dei suoi successi come D'estate non vale, Sincera, Una volta ancora e Il tuo profumo.

Alla fine dello showcase, i fan hanno potuto incontrare Fred per foto e autografi.

Sfoglia la gallery per guardare le foto di Fred De Palma a 105 Mi Casa Live!