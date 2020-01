Alfa a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Alfa è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Alfa fa musica da molto tempo nonostante la giovane età: "Faccio musica da 6 anni, ma la condivido dal 3. Vengo dall'Internet, il mio canale Youtube era come un diario personale, ed è piaciuto anche agli altri."

Il brano che l'ha reso famoso si chiama Cin cin: "Ho scritto Cin cin aspettando una pizza in ritardo, inconsapevolmente quella pizza in ritardo mi ha cambiato la vita. Ero con il mio produttore, non stavo bene, ero in un periodo particolare. Era la mia canzone preferita tra quelle che avevo scritto."

