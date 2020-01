Shade a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Shade è stato ospite di Max Brigante!

Oggi è uscito il suo nuovo singolo E adesso ciao, anticipato da un freestyle a tema Ritorno al futuro: "Ho girato il freestyle una settimana prima che uscisse e nel week end è andata in onda tutta la trilogia in tv. Quando l'ho postato non sapevo se i miei fan lo conoscessero e invece lo conoscevano tutti."

Come pensa che stia cambiando il web? "Ti devi adattare al cambio di generazione, i miei freestyle sono più attuali come sonorità. Sono sempre me stesso, anche se le battute sono più attuali. Cerco di adattarmi rimanendo me stesso."

