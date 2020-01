Dread a 105 Mi Casa per presentare il libro "Mele marce"

Dread è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa, dove ha presentato il suo libro Mele marce!

Come ha iniziato a fare il gamer su Youtube? "È capitato. Dieci anni fa non c'era il concetto di registrarsi mentre si gioca un videogioco per farsi vedere. Oggi, invece, c'è la possibilità di farlo. Quindi è capitato per caso, poi ho continuato un po' per caso, un po' per fortuna, un po' per bravura spero" e ha aggiunto: "È come vedere qualcuno che fa sport, solo che magari lo fa meglio, o ti intrattiene bene. Quindi o guardi perché chi gioca è bravo, come quando guardi i calciatori che sono più bravi di chi li guarda, oppure perché chi gioca è divertente."

