Brunori Sas a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Brunori Sas è stato intervistato da Max Brigante!

Cip!, il nuovo album di Brunori Sas ha debuttato al primo posto in classifica. Ecco cosa ha detto il cantante: "Io sono contento, per me è stata una sorpresa assoluta. Che ci sia questa risposta, oggi, mi sembra una cosa bellissima. È la poetica del ragazzo partito dalle cantine."

