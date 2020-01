Fabiola Sciarrabasi a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Fabiola Sciabbarrasi è stata ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

In "Resta l'amore intorno. La mia vita con Pino", Fabiola parla della sua vita con Pino Daniele: "Abbiamo iniziato il libro dalla fine, dall'epilogo della storia, dal giorno che non c'è, dal 4 gennaio. Perché era come volersi togliere da subito la cosa più incresciosa da raccontare, per poi aprire il cuore a tutto ciò che di bello c'è stato. I ricordi restano nostri per sempre."

