Dardust a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Dario Faini aka Dardust è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il 30 gennaio, il produttore inizierà una serie di concerti per presentare S.A.D. Storm and Drugs, il suo nuovo album. La prima data si terrà a Berlino: "Il 30 c'è l'esordio di questo tour, che vedrà quattro date in Italia e poi torno all'estero. A Berlino ci sarà la presentazione del nuovo live show che si chiama Storm and Drugs live. Lo show live saraà molto teatrale, diviso in due atti. Ci sarà la pioggia sul palco, il vento, sarà tutto molto teatrale. Nella seconda parte si entra in una sorta di rave, molto dinamico."

