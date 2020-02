Diodato a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Diodato è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il cantante ha raccontato come è nata "Fai Rumore", brano vincitore del Festival: "Ero con Edwyn, lui era al piano, in uno studio di registrazione a Milano. Lui ha cominciato a suonare, sembra romanzato, ma io ero sul divano con microfono e computer. Lui parte e io comincio a cantare dall'inizio alla fine, in un misto tra italiano e finto inglese: quell'idea era il seme di Fai Rumore. Alla fine ero emozionatissimo e poi siamo scoppiati a ridere."

