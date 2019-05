Madman a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Madman è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Da poco è uscito MM vol.3, il suo nuovo mixtape, considerata una continuazione dei primi due. Perché un altro mixtape e non un album? "Perché è una saga, siamo al terzo volume e ha già la peculiarità che il vero fan si è affezionato e lo paragona ai primi due. Poi io lo scrivo più a cuore leggero. Infine è un prodotto proprio rap, è come un disco tutto inedito, seguo il filone d'oltreoceano, do spazio al producer emergente, al featuring."

Sfoglia la gallery per vedere le foto di Madman a 105 Mi Casa.