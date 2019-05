Mostro a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Stasera, a 105 Mi Casa, Max Brigante ha intervistato Mostro!

Il rapper ha raccontato come sta in questo momento: "È bello fare la parte del virus che infetta da dentro tutto il sistema" e poi parlando del suo nuovo disco, il volume 2 di The Illest, ha spiegato: "È un disco ragionato in una maniera più tranquilla e divertente. Non volevo fare il discone ufficiale, però alla fine è venuta una cosa con una consistenza importante, ma siamo stati anche ripagati."

