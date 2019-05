The Kolors a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Stasera, con Max Brigante a 105 Mi Casa, c'erano i The Kolors!

Il gruppo ha duettato con Elodie in Pensare male. Ma pensano mai male di loro internamente nella band? "L'ultima volta due minuti fa, internamente pensiamo malissimo ma poi sfocia sempre in un abbraccio" e poi ha aggiunto: "Non ci aspettavamo assolutamente questo successo. Secondo noi è piaciuto il raccontarsi e mettersi a nudo, aspettandosi un brano dove dici che tutto è figo, invece abbiamo raccontato le nostre insicurezze. Con Elodie ci siamo trovati umanamente vicini."

