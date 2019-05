Michelle Hunziker a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Michelle Hunziker è stata ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Parlando del suo nuovo programma, All Together Now, la Hunziker ha spiegato di aver avuto dei dubbi all'inizio, ma di essere felice del risultato: "Il muro dei 100 esperti è lì davvero, io avevo paura, non sapevo come farli divertire e farli sentire una squadra. Invece non c'è stato nessuno che si lamentava, è proprio una festa" e ha aggiunto: "Ho avuto un'emozione quando me l'hanno spiegato, ho avuto la sensazione che quel programma mi piaceva. Avevo il dubbio, però, su come trovare i tecnici così bravi."

