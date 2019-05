Rosario Pellecchia a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Rosario Pellecchia è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa per presentare il suo libro Solo per vederti felice.

Il libro vede come protagonista appunto Ross, un quarantenne conduttore di un programma mattutino in una radio nazionale, che vive una vita un pò "superficiale" in fuga dalle sue origini, diviso tra il suo migliore amico, le serate milanesi, l'analista e Sara, con la quale sta uscendo da poco.

Le cose cambieranno dopo la chiamata di sua sorella Laura, che gli spiega che ad agosto dovrà tornare a casa di sua madre, malata di demenza senile, per prendersi cura di lei. Ross, dunque, torna nella sua città d'origine, Castellamare di Stabia, non sapendo bene come gestire la situazione.

Tra colpi di scena, situazioni tragicomiche, momenti di struggente tenerezza e un finale a sorpresa, Ross tenterà di restituire a sua madre un barlume di felicità, rendendosi conto di essere diventato, nel frattempo, una persona migliore.

