Rkomi a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Rkomi è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Dopo il successo del suo album, Rkomi è pronto per partire in tour: "Abbiamo fatto disco d'oro in un mesetto. Non me l'aspettavo, sta andando tutto bene. Ora devo accompagnare il tutto con dei live, questo fine settimana sono al Nameless Music Festival. Farò l'apertura di un paio di date del Jova Beach Party, e altri eventi, ci sarà tanto hip hop e acustico. Sto trovando il mio disegno."

