Fred De Palma e Ana Mena a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Fred De Palma e Ana Mena sono stati ospiti di Max Brigante a 105 Mi Casa!

I due cantanti hanno già collaborato l'anno scorso nel brano D'estate non vale e, per il 2019, sono tornati insieme con Una volta ancora. Ecco cosa ha raccontato Fred De Palma: "In realtà già sul set di D'estate non vale parlavamo di un'altra canzone, quindi è stato naturale. Poi la nostra prima canzone insieme è stato un successo e abbiamo deciso di lavorare ancora insieme."

Sfoglia la gallery per guardare le foto di Fred De Palma e Ana Mena a 105 Mi Casa.