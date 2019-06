Gué Pequeno a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Gué Pequeno è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il 21 giugno esce il suo nuovo EP, Gelida Estate: "Ho messo dentro dei pezzi che volevo collocare in un album. Dopo The Voice, un'esperienza bellissima e da paura, invece di tentare un hit estiva italiana, ho tentato un EP hip hop."

Da poco ha terminato l'esperienza come giudice a The Voice. Ecco cosa ha dichiarato il rapper: "In realtà io non mi riascolto e non mi rivedo molto, ma ho avuto un feedback unanime. Il king è stato ovviamente Gigi, ma subito dopo, senza nulla togliere agli altri colleghi, c'ero io. Non mi dovevo riscattare da qualcosa, ma ho superato dei pregiudizi e ho conquistato una fetta di pubblico che non è mio, che mi apprezza per quello che sono. Sono un musicista competente nel mio genere."

Sfoglia la gallery per vedere le foto di Gué Pequeno a 105 Mi Casa.