Lorenzo Bernardi a 105 Mi Casa per presentare il libro La regola del 9

Lorenzo Bernardi è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

L'allenatore ed ex pallavolista ha parlato del suo nuovo libro, La regola del 9, in cui parla del suo approccio a questo sport, in cui ha ottenuto grandissimi risultati durante la sua carriera: 9 campionati italiani, 5 coppe Italia, 4 coppe dei campioni, 2 coppe delle coppe, 4 coppe CEV e 2 supercoppe europee, oltre a ben 4 titoli di MVP (World League, Campionato europeo e del mondo).

