Modà a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

I Modà sono stati ospiti di Max Brigante a 105 Mi Casa!

La band ha parlato del suo nuovo singolo, Quel sorriso in volto, in uscita il 21 giugno, ma già in rotazione in anteprima su Radio 105. I Modà, inoltre, torneranno in autunno con un nuovo album di inediti e con la prima parte del tour, che toccherà diverse città italiane. Per il vero e proprio tour, invece, bisognerà aspettare il 2020.

Sfoglia la gallery per guardare le foto dei Modà a 105 Mi Casa!