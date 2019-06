Gemitaiz a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Gemitaiz è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il rapper è tornato con MadMan con Veleno 7, dopo il grandissimo successo di Veleno 6, che è rimasta nelle classifiche per tantissimo tempo. Ecco cosa ha raccontato Gemitaiz: "Sì, è rimasta sempre in top 200 per un anno e mezzo. Inoltre è doppio platino, fatto esclusivamente su Spotify perché era un mixtape" e poi ha aggiunto: "Siamo tornati in studio un paio di mesi fa. Dopo l'uscita dei nostri mixtape, la gente si aspettava altro e noi, invece, abbiamo aspettato."

