Emis Killa a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Emis Killa è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa.

Da poco è uscita la riedizione di Supereroe, Supereroe Bat Edition: "Alcune tracce sono uscite prime, in tracklist sono 4 novità, ma di non sentite ce ne sono due. L'unico pezzo che avevamo già è La mia malattia, non inserito nel disco perché non avevamo un inciso che ci piaceva. Le altre sono fatte apposta per il repack."

