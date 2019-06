Jefeo a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Jefeo è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Come sta vivendo i primi mesi al di fuori da Amici 18? "Bellissimo periodo e bellissime emozioni, sono molto forti. Per me è tutto nuovo" e poi ha aggiunto, parlando della sua esperienza al talent show: "Quando entri là dentro cerchi di immaginarti come potrebbe essere, poi ti ritrovi, invece, in un mondo nuovo, che non conosci. Io sono entrato pensando di essere formato e invece assolutamente no."

