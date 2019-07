Shade a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Shade è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

La sua nuova canzone si chiama La hit dell'estate. Questo titolo è stato scelto appositamente per il gioco di parole che si crea ogni volta che viene annunciato in radio? "Sì, è stato uno dei motivi principali. Poi c'è tutto il concept della ragazza che è lei la hit dell'estate. Però, in verità, c'era anche il pensiero che in radio sarebbe appunto stata annunciata così. La hit dell'estate è nata a fine aprile, pensavo di non uscire. La canzone di Sanremo è andata bene e c'è chi dice che chi fa Sanremo bene, poi floppa d'estate."

