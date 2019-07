Max Pezzali a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Max Pezzali è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Anche il cantante ha deciso di fare uscire un pezzo estivo, intitolato Welcome to Miami (South Beach) e ha ammesso di non averlo scritto mentre si trovava negli Stati Uniti: "No, in realtà fa parte di una serie di dinamiche: essendo entrambi conoscitori della zona, per me era un modo di raccontare la mia idea di America Latina nel Nord America. Miami è questo, un luogo dove si va in vacanza, ma è anche un posto strano, dove più del 70% della popolazione è latina, il 20 è nera e solo il 10 è caucasica ed è una cosa che non c'è nel resto degli USA. Questa cosa mi affascina."

Sfoglia la gallery per guardare le foto di Max Pezzali a 105 Mi Casa!