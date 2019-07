Chadia Rodriguez a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Chadia Rodriguez è stata ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Sicuramente Chadia può essere considerata come una delle figure femminili più rappresentative nella scena urban italiana: "Quando ero più piccola e non c'era nessuna rapper donna italiana la vivevo un po' male, ma cercavo di ritrovarmi in quelle che c'erano, ma erano tutte americane: Missy Elliot, Nicki Minaj. Ora non posso dire che sono una delle prime, ma siamo un bel po'. La cosa che ora anche noi donne possiamo mettere la voce è una cosa bellissima."

Sfoglia la gallery per guardare le foto di Chadia Rodriguez a 105 Mi Casa.