Mecna e Sick Luke a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Mecna e Sick Luke sono stati ospiti di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Durante la loro intervista, i due hanno parlato di come è nata la loro prima collaborazione, il brano Akureyri, e come poi si è rinnovata, dando vita alla canzone Pazzo di te. Infine, Mecna ha raccontato che passerà l'estate in tour, in modo da essere continuamente in contatto con i propri fan.

