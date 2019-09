Willie Peyote a 105 Mi Casa: guarda le foto dell'intervista!

Willie Peyote è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Da poco è uscito il suo nuovo singolo, che verrà presto seguito da un album, il quarto da solista. Ecco cosa ha raccontato: "Il 25 ottobre esce il mio quarto disco, non si può dire come si chiama ancora. Il titolo del mio singolo mi piace molto, La tua futura ex moglie, poi l'ho scelto perché mi sembrava in linea con la fine dell'estate, la fine degli amori estivi. Il disco non sarà uguale ai precedenti, è più prodotto ed elettronico, suona meno live."

