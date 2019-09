Ivana Di Martino a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Ivana Di Martino è stata ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

La runner ha parlato di Run Everesting, la prossima corsa che affronterà a fin di bene. Ivana percorrerà un dislivello di ben 8848 metri, da Cortina allo Stelvio in tre giorni: la partenza è fissata per mercoledì 11 settembre e dovrebbe finire sabato 14.

La corsa solitaria sarà a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi, per la ricerca sui tumori femminili. Questa non è la prima esperienza per Ivana Di Martino, che ha dichiarato di essere pronta per questa nuova avventura.

