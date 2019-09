Shablo a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Shablo è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il suo nuovo singolo si chiama Non ci sto ed è una collaborazione con Carl Brave e Marracash: "Carl l'ho conosciuto negli studi qua, lo seguivo già e mi piaceva, mi intrigava molto il suo modo di raccontare Roma, di mettere tutto in musica, dato che arriva dalla trap. Con Marra non sbagli mai, se vuoi andare sul sicuro chiami lui. Sui pezzi introspettivi rende molto."

