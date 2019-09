Lewis Capaldi a 105 Mi Casa: ecco le foto dell'intervista

Lewis Capaldi è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il cantante scozzese, diventato popolare per la hit Someone you loved, ha parlato del suo nuovo singolo, Hold me while you wait. Lewis, che ha solo 22 anni, ha confessato che non si aspettava il successo del suo album, intitolato Divinely Uninspired to a Hellish Extent, con il quale ha raggiunto anche la posizione numero 1 delle classifiche britanniche degli album più venduti.

