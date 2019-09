Fabrizio Moro a 105 Mi Casa: le vostre foto con il cantante!

Fabrizio Moro è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa Live!

Il cantante ha raccontato come si è avvicinato alla musica, quali artisti si pente di non essere mai riuscito a vedere al vivo e chi lo ispira nella sua musica. C'è stato spazio per parlare anche di sua figlia, che ha appena cominciato ad andare a scuola e con cui Fabrizio ironicamente concorda sul fatto che si potrebbero iniziare le lezioni più tardi.

Inoltre, si è esibito per il fortunato pubblico presente in studio con quattro dei suoi brani più famosi: L'eternità, Portami Via, Non mi avete fatto niente e Pensa.

