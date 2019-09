Junior Cally a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Junior Cally è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Da poco il rapper ha deciso di togliere la maschera e far vedere al pubblico il suo vero volto: "Era diventata un'esigenza. Non potevo più fare nulla, anche andare al ristorante con gli amici era diventato un problema." e poi ha aggiunto: "Al penultimo live estivo ho capito che avevo preso la decisione giusta, anche se era già tutto fatto. Era un live memoriale per un mio fan che non c'è più e nel backstage c'era un suo amico che mi faceva foto e video."

