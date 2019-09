Elisa a 105 Mi Casa Live: ecco le vostre foto con la cantante!

Ieri, 23 settembre, Elisa è stata protagonista dello showcase di 105 Mi Casa Live!

La cantante è stata intervistata da Max Brigante e si è esibita in alcuni dei suoi brani per il pubblico presente in studio. Infine, i fortunati partecipanti hanno potuto scattare una foto ricordo con Elisa!

Sfoglia la gallery per guardare le foto di Elisa a 105 Mi Casa Live.