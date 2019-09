Giaime a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista

Giaime è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il rapper ha raccontato delle sue recenti collaborazioni: con Capo Plaza in Mi ami o no e con Nashley in Quanto freddo fa. Giaime, inoltre, durante l'estate ha pubblicato un brano insieme a Lazza, Fiori.

