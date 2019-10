Tommaso Paradiso a 105 Mi Casa: guarda le foto più belle!

Tommaso Paradiso è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

La notizia dello scioglimento dei Thegiornalisti è molto recente. Come sta Tommaso Paradiso dopo questa decisione? "Sto bene. A volte la storia, la vita ti porta a prendere delle decisioni e a ricevere su di te un destino. Una volta che hai passato tutte quelle cose brutte che precedono una separazione, poi, secondo me, stai meglio. Sono tornato ad essere tranquillo" poi ha aggiunto, spiegando le motivazioni per le quali ha dato l'annuncio su Instagram: "Ho voluto usare i social perché è stato un gesto spontaneo e non premeditato, sentivo di scrivere quelle cose. Se avessi fatto un'intervista, se avessi lasciato delle dichiarazioni sarebbero state interpretato male. Mi sono preso la responsabilità di quello che volevo dire."

