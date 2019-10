Iader Fabbri a 105 Mi Casa: le foto dell'intervista!

Iader Fabbri è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il nutrizionista ha presentato il suo libro: L'indice di equilibrio. Non è un libro che propone una dieta, ma delle strategie da applicare alla vita quotidiana. Dopo anni di studio e ricerche, Fabbri ha esplicato che non esiste l'alimentazione perfetta per tutti, ma dei compromessi tra ciò che richiedono i geni e ciò che amiamo mangiare.

