Gemitaiz 105 Trap: le foto dell'intervista!

Per tutta la settimana, Gemitaiz è stato a 105 Trap con Moko e Charlie Charles!

Come si trova nei live con i suoi fan? "Negli anni sono riuscito a dare al pubblico l'input che volevo. Quando sono live vedo sempre una grande risposta e un bel melting pot d'età: ci sono ragazzini di 16, quelli di 20 e over 30, la risposta live è andata sempre crescendo e io sono molto affezionato ai miei fan e a come si comportano dal vivo" e poi ha aggiunto: "Di base, quando canto guardo tutto, non mi soffermo su nulla. Guardo tutti e non guardo nessuno, però ovviamente nella prima fila ti ritrovi sempre quei due, tre miti che non puoi non stalkerare durante la serata."

