CoCo a 105 Trap: le foto dell'intervista

CoCo è stato ospite di Moko a 105 Trap!

Il rapper ha parlato del suo nuovo album, Acquario, e del suo singolo, Bugie Diverse. Inoltre, CoCo ha raccontato le sue esperienze con altri artisti, come Gemitaiz, con cui ha collaborato in Non ho più amici, e Mecna, Ernia e Luchè.

