Il rapper britannico Central Cee è stato invitato a Bsmnt 105 per parlare del suo nuovo singolo 23 che uscirà il 25 febbraio.

Il rapper ha rivelato che la sua passione per la musica lo ha portato a rimanere fedele a quanto fatto finora con il mix tape Wild West e non ha voluto cambiare nulla per la produzione di 23, nonostante la sua vita sia cambiata molto grazie al successo!

Guarda le immagini più belle dell'intervista.