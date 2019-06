Ed Sheeran a San Siro: guarda le foto più belle

Ha portato a casa uno strepitoso sold out a San Siro: parliamo di Ed Sheeran, che il 19 giugno ha fatto il pieno di fan.

Oltre 60mila persone hanno cantato, ballato e urlato sotto il palco, regalando a Ed una serata indimenticabile. Ecco la scaletta del concerto:

Castle On the Hill

Eraser

A Team

Don’t / New Man

Dive

Bloodstream

I Don’t Care

Tenerife Sea

Lego House / Give Me Love

Galway Girl

I See Fire

Thinking Out Loud

Photograph

Perfect

Nancy Mulligan

Sing

Noi eravamo lì e queste sono le foto della spettacolare serata che siamo riusciti a fare!