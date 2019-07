Giffoni Film Festival: guarda la gallery con le foto più belle!

Continua il Giffoni Film Festival!

Sono passati ben 7 giorni dall'inizio del Giffoni 2019, iniziato in compagnia di Alessandro Sansone e Annie Mazzola con 105 Weekend e gli Autogol, in onda sabato e domenica, che hanno passato il testimone, lunedì, al gruppo di 105 Take Away, formato da Diletta Leotta, Daniele Battaglia, Alan Caligiuri e il Maestrello Liotti, in onda dalle 12 alle 14.

Volete vedere le foto della prima settimana del Giffoni Film Festival? Sfogliate la gallery!

Ecco i concerti dei prossimi giorni, che verrano presentati da Alessandro Sansone:

25 luglio – Izi, Junior Calli

26 luglio – Emis Killa, Finale Rap Contest

27 luglio – Mahmood, Massaroni