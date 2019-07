Giffoni Film Festival: le foto degli ultimi giorni!

Il Giffoni Film Festival è ormai terminato!

Anche in questi ultimi giorni, sono stati numerosi gli ospiti che sono venuti a trovarci a 105 Take Away, insieme a Diletta Leotta, Daniele Battaglia, Alan Caligiuri e il Maestrello Lotti, a 105 Week End con Alessandro Sansone e Annie Mazzola e a 105 Autogol: hanno parlato ai nostri microfoni Stefano Accorsi, Jenny De Nucci, Alessandro Borghi e Mahmood.

Sfoglia la nostra gallery per rivivere gli ultimi giorni del #Giffoni2019!