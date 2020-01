Ecco i cantanti che soffrono di malattie croniche

Sono tantissime i Vip che convivono con alcune particolari malattie croniche. Purtroppo non esistono infatti cure definitive per queste malattie e personaggi come Lady Gaga e Justin Bieber hanno imparato, negli anni, a gestirle comunque al meglio.

Iniziamo proprio dal giovane cantautore canadese che ha da poco dichiarato di essere affetto dalla malattia di Lyme, trasmessa agli esseri umani attraverso le zecche, causando molta stanchezza. “Sto avendo il giusto trattamento – ha detto Bieber – che aiuterà a curare questa malattia finora incurabile”. Anche Bella Hadid ha sofferto della malattia di Lyme: “È iniziata con un appannamento del cervello – ha detto la modella – e per un po’ non riuscivo a mettere insieme le frasi. Poi ero molto stanca e ho dovuto rimandare dei servizi fotografici”.

Sfoglia la gallery per conoscere quali sono gli altri personaggi famosi che lottano ogni giorno con le loro malattie.

(Credits photo: Instagram)

