Dua Lipa stupisce tutti con il suo look fuori dal comune: ecco i migliori outfit

Dua Lipa è la star del momento. Il suo talento innato è sotto gli occhi di tutti. E anche i suoi outfit non passano di certo inosservato. Alla moda e sempre perfetta, Dua stupisce con un look fuori dal comune. Nelle occasioni informali è sempre molto casual, preferisce pantaloni larghi e crop top che mettono in mostra il suo addome perfetto. Alle serate di gala, invece, è elegante e alla moda.

Il suo stile è urban grunge, di ispirazione contemporanea. Gli anni '90 sono il suo punto di riferimento e anche nel make up osa con colori molto vivaci.

Sfoglia la gallery per vedere i look migliori di Dua Lipa.

