Da Billie Eilish a Junior Cally, i cantanti con la mascherina

Mentre tante persone hanno deciso di indossarle per difendersi dal Coronavirus, ormai la mascherina è diventata un vero e proprio accessorio di tendenza. A lanciare la moda probabilmente sono stati alcuni cantanti e rapper che per primi l’hanno indossata: secondo il motore di ricerca globale di moda Lyst negli ultimi anni si sono registrati numerosi picchi di ricerca di questo accessorio che ormai non manca mai neanche in passerella.

Ai Grammy Awards, ad esempio, Billie Eilish ha sfoggiato un completo interamente firmato Gucci con tanto di mascherina trasparente nera a coprire naso e bocca. Subito dopo la sua apparizione, la domanda di questo prodotto su Lyst è aumentata del 42%, mentre su Google le ricerche hanno registrato un picco di 200%.

Questo trend, in realtà, ha origine in Oriente, soprattutto in Cina, dove, virus a parte, molte persone usano la mascherina per proteggersi dallo smog e, col tempo, questo strumento è diventato qualcosa di glamour da abbinare al proprio look. Oggi i principali brand di moda offrono anche le mascherine nel proprio catalogo.

Sfoglia la nostra gallery per scoprire gli artisti più famosi che indossano la mascherina.

Credits: Instagram

