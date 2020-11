Dua Lipa: ecco gli outfit sfoggiati per "Studio 2054"

Dua Lipa ha dato vita a uno show sensazionale. La cantante ha messo in scena un concerto virtuale pieno di carica e talento, come lei sa fare bene. "Studio 2054" è stato un successo, grazie anche alla presenza di molti artisti che hanno partecipato.

Non sono passati inosservati neanche i 4 look che l'artista ha sfoggiato durante la performance. Uno più bello dell'altro, Dua ha deciso di puntare tutto sulla luminosità... anche per contrastare ed esorcizzare il momento buio che stiamo vivendo. Ci ha regalato uno spettacolo unico e sfavillante.

(Credits photo: Instagram/dualipa - Instagram/donatella_versace - Instagram/alexwangny)