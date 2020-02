Chi è Aeham Ahmad, il musicista che si è esibito con Elodie a Sanremo 2020

La serata delle cover a Sanremo è forse una delle più emozionanti. I cantanti in gara sono chiamati a misurarsi con brani che hanno fatto la storia della musica. Nel farlo, possono farsi accompagnare, in un duetto magico. È che così che ha fatto Elodie, in gara con il pezzo "Andromeda" scritta da Mahmood: accanto a lei nel pezzo di Eros Ramazzotti "Adesso tu" c'era Aeham Ahmad.

Conosciuto anche come “Il pianista di Yarmouk”, Aeham è un musicista, salito agli onori della cronaca per aver girato un video, diventato poi virale, mentre suonava il pianoforte in mezzo alle rovine di un campo profughi palestinese in Siria, ispirandosi idealmente al film "Il Pianista".

