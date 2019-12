Ikea ha disseminato squali di peluche nei negozi: le foto dei clienti sono esilaranti

Qualche anno fa, IKEA ha lanciato il peluche "Blåhaj", ovvero uno squalo super morbido, che ha subito conquistato tutti, adulti compresi. Tanto che oggi, l'animaletto è tornato nei negozi ed è il protagonista della campagna "Let's Play!". L'azienda svedese vuole dimostrare che la casa può essere trasformata in un parco giochi per un'esperienza di vita ogni giorno sempre nuova e divertente. È così che ha deciso di sparpagliare gli squali "Blåhaj" all'interno dei suoi negozi.

"Invece di una singola area giochi per bambini, abbiamo disseminato i nostri negozi con diverse attività speciali per bambini durante Let's play!. Uno di questi è Shark Trails, una divertente caccia al tesoro in cui il nostro peluche BLÅHAJ - e la versione baby squalo in edizione limitata - sono nascosti un po' ovunque. Quindi prendi una mappa e fai un segno ogni volta che ne vedi uno questi iconici peluche".

Il bello è che gli squali sono stati posizionati come se svolgessero attività umane. E questo è piaciuto tantissimo ai clienti del marchio di arredamento.

Ecco 6 foto scattate durante la caccia al tesoro dedicata a "Blåhaj" lo squalo.

(Credits photo: Twitter)