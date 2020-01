Il diavolo sembra emergere dal mare: le incredibili foto di un’alba durante un’eclissi

Elias Chasiotis è un fotografo che nelle ultime ore sta diventando molto popolare sui social: è stato proprio lui, infatti, a fotografare un’incredibile alba durante un’eclissi in Qatar. Queste immagini sono davvero meravigliose anche perché, con l’eclissi in corso, il Sole in cielo ha assunto una forma strana: dal mare sembrano infatti spuntare due corna e l’impressione che si ha è che un diavolo stia emergendo dall’acqua!

Credits: facebook.com/elias.chasiotis