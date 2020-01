Avete mai visto la figlia di Kate Moss?

Tale madre, tale figlia. Kate Moss si è presentata alla sfilata di Longchamp con la figlia Lila. La somiglianza tra le due è pazzesca! La ragazza ha compito 17 anni ed è il volto ufficiale di Marc Jacobs Beauty. Siamo sicuri che avrà un gran futuro nel campo della moda, così come la madre lo ha avuto a suo tempo.

Stesso sguardo seducente, zigomi pronunciati e labbra disegnate: più cresce e più Lila somiglia a Kate. Ma non è solo bella. La ragazza, infatti, già sa il fatto. Il una recente intervista ha dichiarato: "Ci sono tante le modelle che hanno avuto una mamma famosa in questo campo, da Kaia Gerber (ndr: figlia di Cindy Crawford) alle sorelle Hadid. Sono ispirate dall’eredità delle madri, ma hanno già dimostrato una loro autonomia. Ognuna ha seguito un percorso proprio, separato da quello dei genitori. Dobbiamo lavorare tanto pure noi per guadagnarci la fiducia e il rispetto nel settore. E ovviamente rendere orgogliosi i nostri genitori".

Sfoglia la gallery per vedere Lila Moss in tutta la sua bellezza.

(Credits photo: Instagram/katemossagency, Instagram/lilamoss).